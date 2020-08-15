Один в поле не воин: дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в матче Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свои первые шайбы в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Россиянин оформил дубль во втором матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс», однако его команда уступила со счётом 2:5. Капитан столичной команды вышел на 20-е место в истории по количеству голов в плей-офф НХЛ. В свою очередь, форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отличился голевым пасом во встрече с «Ванкувер Кэнакс».

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи 1/8 финала Кубка Стэнли. «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:5. Однако в ходе этой встречи произошло долгожданное для российских болельщиков событие — впервые в текущем плей-офф заброшенными шайбами отметился нападающий Александр Овечкин.

Перед вторым матчем серии с «Айлендерс» серьёзные опасения фанатов столичной команды вызывало отсутствие травмированного Никласа Бекстрёма, чьё место в первом звене занял Евгений Кузнецов. Однако уже на первой минуте матча Овечкин вывел свою команду вперёд, пройдя на пятачок соперника и пробив по воротам с близкого расстояния.

В начале второго периода «Айлендерс» сначала сравнял счёт, а затем и вышел вперёд. Причём во втором эпизоде нападающий Мэтт Мартин воспользовался ошибкой Дмитрия Орлова. Но спустя полторы минуты защитнику удалось отчасти загладить свою вину — он начал вторую голевую атаку своей команды, которую завершил Овечкин.

К разочарованию болельщиков «Кэпиталз», счёт 2:2 продержался на табло всего 15 секунд. Якуб Врана потерял шайбу у синей линии соперника, а нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон не растерялся, вышел один на один с Брэйденом Холтби и забросил шайбу.

В середине третьего периода Овечкин имел прекрасный шанс оформить хет-трик. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов оставил незащищённым правый угол ворот, напротив которого оказался капитан «Кэпиталз». Однако после его броска шайба попала во внешнюю часть сетки.

«Это Кузнецов плохую передачу сделал. Да нет, я просто промазал. И такая фигня случается», — пошутил Овечкин, комментируя эпизод на послематчевой пресс-конференции.

В концовке матча подопечные Тодда Рирдена ничего не смогли противопоставить сопернику и пропустили ещё два гола, авторами которых стали Кэл Клаттербак и Андерс Ли (в пустые ворота).

Подводя итоги матча, главный тренер «Вашингтона» особо выделил действия Овечкина на льду, однако признал, что в целом его подопечные не показывают всё, на что способны.

«Он упорно работал над собой во время паузы, вернулся в отличной форме. Сегодня его лучшая игра была нам необходима — и он её показал, конвертировал два совершенно разных шанса, мощно выглядел в силовом компоненте. Но нам нужно, чтобы на максимуме своих возможностей играли и другие», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Теперь в активе Овечкина 67 шайб в 133 матчах плей-офф, которые он провёл за карьеру. По этому показателю он поднялся на 20-е место в истории НХЛ, обогнав Джо Нуиндайка и Дени Савара.

Что касается других российских хоккеистов «Вашингтона», то в отчётной игре нападающий Илья Ковальчук вновь остался без набранных очков, Орлов записал на свой счёт результативный пас, а Кузнецов нанёс два броска по воротам и завершил игру с коэффициентом полезности «+1».

В победе «Айлендерс» важную роль сыграл Варламов, совершивший 23 сэйва. В общей сложности в нынешнем плей-офф он пропустил 11 шайб из 154 бросков по его воротам.

Счёт в серии стал 2:0 в пользу «Айлендерс». Однако стоит отметить, что в чемпионском для себя сезоне-2017/18 «Вашингтон» также начинал плей-офф с двух поражений подряд. И несмотря на не самое убедительное начало текущего розыгрыша Кубка Стэнли, капитан столичной команды по-прежнему настроен оптимистично.

«Знаем, что должны играть лучше. Начиная с меня и заканчивая всеми остальными. Мы уже бывали в этой ситуации и знаем, как нужно бороться, как нужно играть — и ещё себя покажем. Я верю в этот коллектив, и все хоккеисты верят друг в друга. Никакой паники нет, но мы осознаём, что пока не показали своей игры. Знаем свои сильные стороны, знаем, что должны сделать, чтобы вернуться в эту серию», — заявил Овечкин.

Ещё один российский нападающий Владимир Тарасенко также не смог помочь своей команде одержать победу. Его «Сэнт-Луис Блюз» — действующий победитель Кубка Стэнли — уступил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:4 ОТ.

Канадская команда повела уже в первом периоде благодаря голу Бо Хорвата. Затем Таннер Пирсон удвоил преимущество, но в концовке второй 20-минутки нападающий «Сент-Луиса» Райан О’Райли сократил разницу в счёте.

Основная борьба развернулась в третьем периоде. Элиас Петерссон вновь увеличил разрыв до двух шайб, однако Самуэль Бле и Дэвид Перрон сравняли счёт. Последнему ассистировал Тарасенко. Победным голом в овертайме отметился Хорват. Благодаря этому успеху «Ванкувер» повёл в серии 2:0.