Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции (2:5).

На первой минуте встречи счёт открыл капитан «столичных» Александр Овечкин. В ответ Ник Ледди и Мэтт Мартин вывели «островитян» вперёд. Однако в середине второго периода россиянин оформил дубль, подарив своей команде шанс на положительный исход.

Концовка осталась за «Айлендерс», в составе которого отличились Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли, поразивший пустые ворота. В свою очередь, Овечкин при счёте 2:3 промахнулся из выгодной позиции.

«Вашингтон» уступает в серии 0-2.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.