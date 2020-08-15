Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
- Reuters
На первой минуте встречи счёт открыл капитан «столичных» Александр Овечкин. В ответ Ник Ледди и Мэтт Мартин вывели «островитян» вперёд. Однако в середине второго периода россиянин оформил дубль, подарив своей команде шанс на положительный исход.
Концовка осталась за «Айлендерс», в составе которого отличились Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли, поразивший пустые ворота. В свою очередь, Овечкин при счёте 2:3 промахнулся из выгодной позиции.
«Вашингтон» уступает в серии 0-2.
Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.