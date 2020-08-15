«Колорадо» обыграл «Аризону» и удвоил преимущество в серии плей-офф Кубка Стэнли

Короткая ссылка
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
«Колорадо» обыграл «Аризону» и удвоил преимущество в серии плей-офф Кубка Стэнли
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Эвеланш».

Победу «Колорадо» принесли шайбы Натана Маккиннона, Тайсона Джоста и Андре Бураковски.

Россияне Никита Задоров, Владислав Наместников и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.

«Аризона» ответила голами Клейтона Келлера и Михаэля Грабнера.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Колорадо». Третья игра состоится 15 августа.

Ранее сообщалось, что «Даллас» победил «Калгари» в серии плей-офф Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить