«Колорадо» обыграл «Аризону» и удвоил преимущество в серии плей-офф Кубка Стэнли
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Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Эвеланш».
Победу «Колорадо» принесли шайбы Натана Маккиннона, Тайсона Джоста и Андре Бураковски.
Россияне Никита Задоров, Владислав Наместников и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.
«Аризона» ответила голами Клейтона Келлера и Михаэля Грабнера.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Колорадо». Третья игра состоится 15 августа.
Ранее сообщалось, что «Даллас» победил «Калгари» в серии плей-офф Кубка Стэнли.