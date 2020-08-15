«Колорадо» обыграл «Аризону» и удвоил преимущество в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Эвеланш».

Победу «Колорадо» принесли шайбы Натана Маккиннона, Тайсона Джоста и Андре Бураковски.

Россияне Никита Задоров, Владислав Наместников и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.

«Аризона» ответила голами Клейтона Келлера и Михаэля Грабнера.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Колорадо». Третья игра состоится 15 августа.

Ранее сообщалось, что «Даллас» победил «Калгари» в серии плей-офф Кубка Стэнли.