«Даллас» победил «Калгари» в серии плей-офф Кубка Стэнли, Радулов набрал два очка
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Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:4 в пользу «Старз».
Дубль в составе победителей оформил Миро Хейсканен, по шайбе забросили Александр Радулов, Кори Перри и Джейми Олексяк. У «Калгари» отличились Диллон Дюбе, Дерек Форборт, Тобиас Ридер и Сэм Беннетт.
Форвард «Далласа» Александр Радулов набрал два (1 + 1) очка в матче. Его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями, а их одноклубник, голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.
Ранее два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон» в плей-офф Кубка Стэнли.