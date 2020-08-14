«Даллас» победил «Калгари» в серии плей-офф Кубка Стэнли, Радулов набрал два очка

Короткая ссылка
В матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз».
«Даллас» победил «Калгари» в серии плей-офф Кубка Стэнли, Радулов набрал два очка
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:4 в пользу «Старз».

Дубль в составе победителей оформил Миро Хейсканен, по шайбе забросили Александр Радулов, Кори Перри и Джейми Олексяк. У «Калгари» отличились Диллон Дюбе, Дерек Форборт, Тобиас Ридер и Сэм Беннетт.

Форвард «Далласа» Александр Радулов набрал два (1 + 1) очка в матче. Его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями, а их одноклубник, голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.

Ранее два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон» в плей-офф Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить