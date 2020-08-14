«Даллас» победил «Калгари» в серии плей-офф Кубка Стэнли, Радулов набрал два очка

В матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз».

Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:4 в пользу «Старз».

Дубль в составе победителей оформил Миро Хейсканен, по шайбе забросили Александр Радулов, Кори Перри и Джейми Олексяк. У «Калгари» отличились Диллон Дюбе, Дерек Форборт, Тобиас Ридер и Сэм Беннетт.

Форвард «Далласа» Александр Радулов набрал два (1 + 1) очка в матче. Его одноклубник Денис Гурьянов не отметился результативными действиями, а их одноклубник, голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.

Ранее два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон» в плей-офф Кубка Стэнли.