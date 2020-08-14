Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон» в плей-офф Кубка Стэнли
- Reuters
- © James Guillory-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене» в Торонто, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Каролины»,
В составе «Харрикейнз» отличились Андрей Свечников, Брэд Маршан и Даги Хэмилтон. У «Бостона» забрасывали Давид Крейчи и Теуво Теравяйнен.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал два (1 + 1) очка в матче.
Счёт в серии стал 1:1. Следующий матч в данном противостоянии состоится 15 августа.
Ранее сообщалось, что гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Коламбусом».