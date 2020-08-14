Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Коламбусом»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Коламбус Блю Джекетс» (1:3) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции.
Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Коламбусом»
  • Reuters
  • © Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Счёт открыл форвард «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин отличился на 6-й минуте с передач Ондржея Палата и Брейдена Пойнта при игре в равных составах.

Соперники, однако, не только сравняли счёт, но и ещё до перерыва вышли вперёд: шайбы в активе Райана Мюррея и Оливера Бьоркстранда. В третьем периоде Александер Веннберг упрочил преимущество «Коламбуса».

В первом матче «Тампа» одержала победу в овертайме.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал извлечь выводы из ошибок, допущенных командой в матче плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).

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