Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Коламбусом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Коламбус Блю Джекетс» (1:3) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции.

Счёт открыл форвард «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин отличился на 6-й минуте с передач Ондржея Палата и Брейдена Пойнта при игре в равных составах.

Соперники, однако, не только сравняли счёт, но и ещё до перерыва вышли вперёд: шайбы в активе Райана Мюррея и Оливера Бьоркстранда. В третьем периоде Александер Веннберг упрочил преимущество «Коламбуса».

В первом матче «Тампа» одержала победу в овертайме.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал извлечь выводы из ошибок, допущенных командой в матче плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).