Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Коламбусом»
- Reuters
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Счёт открыл форвард «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин отличился на 6-й минуте с передач Ондржея Палата и Брейдена Пойнта при игре в равных составах.
Соперники, однако, не только сравняли счёт, но и ещё до перерыва вышли вперёд: шайбы в активе Райана Мюррея и Оливера Бьоркстранда. В третьем периоде Александер Веннберг упрочил преимущество «Коламбуса».
В первом матче «Тампа» одержала победу в овертайме.
Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал извлечь выводы из ошибок, допущенных командой в матче плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).