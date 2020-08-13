Овечкин пообещал учиться на своих ошибках после поражения от «Айлендерс»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал извлечь выводы из ошибок, допущенных командой в матче плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).

«Мы получаем преимущество, просто нужно играть в свою игру. Однако мы прекращаем играть — и сами видите результат. Остаётся просто двигаться дальше. Прямо сейчас ничего не сделать. Просто будем учиться на своих ошибках и с нетерпением ждать следующего матча», — приводит слова россиянина The Washington Post.

В этой игре Овечкин не смог набрать баллы за результативность, заработав показатель полезности «-1».

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» забросил пять шайб в ворота «Сент-Луиса» в первом матче серии плей-офф НХЛ.