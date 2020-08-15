Овечкин объяснил промах по пустым воротам плохой передачей Кузнецова

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой промах по пустым воротам при счёте 2:3 в матче 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс».

Несмотря на дубль россиянина, «столичные» уступили (2:5).

«Это Евгений Кузнецов плохую передачу сделал. Да нет, я просто промазал. И такая фигня случается. Мы знаем, что должны играть лучше. Начиная с меня и заканчивая всеми остальными. Мы уже бывали в этой ситуации. Мы знаем, как нужно бороться, как нужно играть, и ещё себя покажем. Я верю в эту команду, и мы все верим друг в друга. Никакой паники нет, но мы знаем, что пока не показали своей игры», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 20-е место в списке лучших снайперов в истории Кубка Стэнли.