Два паса Кучерова и 61 сейв Василевского: россияне помогли «Тампе» одержать победу на 151-й минуте матча Кубка Стэнли
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- © Dan Hamilton-USA TODAY Sports
Гол Пойнта на 151-й минуте и 61 сейв Василевского
«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» вновь встретились в первом раунде Кубка Стэнли. Год назад команда из Огайо неожиданно обыграла обладателя Президентского кубка, потратив на это всего четыре матча. И в этом сезоне подопечные Джона Тортореллы уже успели произвести своего рода сенсацию, выбив из борьбы «Торонто Мэйпл Лифс», так что аутсайдерами в серии с «Тампой» их никак нельзя считать.
Первый шаг к повторению прошлогоднего успеха игроки «Коламбуса» совершили уже на третьей минуте. Пьер-Люк Дюбуа удачно встал у ворот Андрея Василевского и рикошетом помог реализовать большинство, чего команде ни разу не удалось во встречах с «Торонто». Однако буквально через несколько минут «Тампа» сравняла счёт. После не самого сильного броска Никиты Кучерова шайба влетела в ворота от ноги Брэйдена Пойнта.
С каждой минутой матч всё больше напоминал прошлогоднюю серию двух команд. «Тампа» безостановочно атаковала, но реальная опасность возникала в основном у ворот Василевского. С большинством угроз он справлялся и даже разбил в кровь губу, чтобы отразить бросок Эрика Робинсона после неудачного рикошета. Но когда в конце второго периода российскому вратарю перекрыли обзор, он не справился с дальним броском Оливера Бьёркстранда.
Сразу после перерыва игроки «Лайтнинг» создали суматоху у чужих ворот, вынудив голкипера Йонаса Корписало отправить шайбу за линию. После этого финн горел желанием исправиться и в итоге сделал всё возможное, чтобы «Коламбус» одержал победу. Он не позволил «Тампе» довести дело до конца в основное время и перевёл матч в овертайм.
То, что произошло дальше, навсегда войдёт историю НХЛ. На протяжении четырёх с половиной дополнительных периодов Василевский и Корписало отражали все броски по своим ворота. Уже успел завершиться начавшийся позже матч «Далласа» и «Калгари», а «Тампа» и «Коламбус» продолжали выяснять отношения. Для обеих команд этот матч стал самым продолжительным в их истории. Игру «Бостона» и «Каролины», которая должна была пройти в Торонто после этого матча, пришлось перенести на утро следующего дня.
Вратари стали бесспорными героями этого бесконечно длинного овертайма. Василевский совершил 61 сейв и побил клубный рекорд Николая Хабибулина для матчей Кубка Стэнли. Результат Корписало был ещё более впечатляющим. Он отразил 85 бросков, что стало лучшим показателем в НХЛ с тех пор, как в лиге стали вести вратарскую статистику.
Ещё один рекорд установил защитник «Коламбуса» Сет Джонс. Он провёл на льду больше 65 минут, и это стало новым достоверно подтверждённым рекордом для полевых игроков.
К 151-й минуте этот матч стал четвёртым по длительности в истории Кубка Стэнли. Для попадания в тройку оставалось всего полторы минуты, но Пойнт остановил секундомер. В протоколе матча его ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров, но гораздо больше них канадцу помог Владислав Гавриков, отразивший шайбу прямо ему на клюшку. Для защитника «Коламбуса» этот тяжелейший матч завершился с показателем полезности «-3».
Гол Гурьянова и три пропущенные шайбы Худобина
В своём матче «Калгари» и «Даллас» ограничились тремя периодами, чтобы определить победителя. Канадцы, ранее прошедшие в квалификации «Виннипег Джетс», выиграли со счётом 3:2 и повели в серии. Уже в первом периоде «Флеймз» добились комфортного преимущества в две шайбы благодаря дублю Диллона Дюбе. Первый гол в ворота Антона Худобина он забросил после удаления Александра Радулова.
Вратарь «Калгари» Кэм Тальбо долго не позволял «Старз» отыграться и к середине второго периода довёл свой сухой отрезок в Кубке Стэнли почти до 123 минут. Но его сумел прервать Денис Гурьянов. Его дальний бросок застал врасплох канадского голкипера. Тальбо не сумел собраться сразу и вновь пропустил спустя всего девять секунд, уже после броска Джейми Бенна. Для «Далласа» эта пара голов стала самой быстрой за время выступлений в Кубке Стэнли.
Спустя пять минут канадская команда вновь вышла вперёд, на этот раз благодаря старанию Расмуса Андерссона. «Даллас» попытался спасти матч, сняв с ворот Худобина после удаления Марка Джордано на последней минуте, но за 50 секунд «Старз» так и не отличились при игре «шесть на четыре».
Завершался игровой день матчем «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхоукс». Команда из игорной столицы США выиграла четвёртый матч подряд с учётом кругового раунда. Основным творцом победы (4:1) стал Райлли Смит. Он оформил дубль в третьем периоде и сделал голевую передачу во втором. «Чикаго» нанёс всего 20 бросков по воротам Робина Ленера, начинавшего сезон в «Блэкхоукс», и лишь один из них — в исполнении Дэвида Кемпфа — стал удачным.
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