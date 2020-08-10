«Коламбус» выбил «Торонто» из Кубка Стэнли

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче серии квалификации Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Блю Джекетс».

Победу «Коламбусу» принесли шайбы Зака Веренски, Лиама Фуди, которому ассистировали Густав Нюквист и Сет Джонс, а также Ника Фолиньо. Российский защитник Владислав Гавриков не отличится результативными действиями.

В составе «Торонто» Илья Михеев также не набрал очков результативности.

Ранее сообщалось, что буллит Гурьянова принёс «Далласу» победу над «Сент-Луисом» в матче квалификации Кубка Стэнли.