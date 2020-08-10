Буллит Гурьянова принёс «Далласу» победу над «Сент-Луисом» в матче квалификации Кубка Стэнли

«Даллас Старз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче кругового турнира в квалификации Кубка Стэнли.

Встреча, исход которой решился в серии послематчевых буллитов, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Старз».

В основное время за «Сент-Луис» забил Роберт Томас, которому ассистировали Самуэль Бле и Винс Данн.

«Даллас» ответил шайбой Джо Павелски, отличившегося с передач Миро Хейсканена и Йона Клинберга.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для «Старз» бросок исполнил россиянин Денис Гурьянов.

Come for the goal, stay for Seggy's reaction 🙌#GoStarspic.twitter.com/gpJOGGrG9I — Dallas Stars (@DallasStars) August 9, 2020

Александр Радулов очков не набрал, а голкипер Антон Худобин отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.

В составе «Блюз» вернувшийся на лёд Владимир Тарасенко не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что голевая передача Ковальчука помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в матче квалификации Кубка Стэнли.