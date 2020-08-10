Буллит Гурьянова принёс «Далласу» победу над «Сент-Луисом» в матче квалификации Кубка Стэнли
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Встреча, исход которой решился в серии послематчевых буллитов, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Старз».
В основное время за «Сент-Луис» забил Роберт Томас, которому ассистировали Самуэль Бле и Винс Данн.
«Даллас» ответил шайбой Джо Павелски, отличившегося с передач Миро Хейсканена и Йона Клинберга.
Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для «Старз» бросок исполнил россиянин Денис Гурьянов.
Come for the goal, stay for Seggy's reaction 🙌#GoStarspic.twitter.com/gpJOGGrG9I— Dallas Stars (@DallasStars) August 9, 2020
Александр Радулов очков не набрал, а голкипер Антон Худобин отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.
В составе «Блюз» вернувшийся на лёд Владимир Тарасенко не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что голевая передача Ковальчука помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в матче квалификации Кубка Стэнли.