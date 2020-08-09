Голевая передача Ковальчука помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в матче квалификации Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче кругового турнира в квалификации Кубка Стэнли.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Кэпиталз». Победу «Вашингтону» принесли шайбы Ти Джея Оши и Тома Уилсона. Россиянин Илья Ковальчук записал в свой актив голевую передачу. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. «Бостон» ответил голом Джейка Дебраска. Ранее сообщалось, что «Филадельфия» обыграла «Тампу» в квалификационном матче Кубка Стэнли.