Голевая передача Ковальчука помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в матче квалификации Кубка Стэнли

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче кругового турнира в квалификации Кубка Стэнли.
Голевая передача Ковальчука помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в матче квалификации Кубка Стэнли
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Кэпиталз».

Победу «Вашингтону» принесли шайбы Ти Джея Оши и Тома Уилсона. Россиянин Илья Ковальчук записал в свой актив голевую передачу. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

«Бостон» ответил голом Джейка Дебраска.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» обыграла «Тампу» в квалификационном матче Кубка Стэнли.

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