Голевая передача Ковальчука помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в матче квалификации Кубка Стэнли
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Кэпиталз».
Победу «Вашингтону» принесли шайбы Ти Джея Оши и Тома Уилсона. Россиянин Илья Ковальчук записал в свой актив голевую передачу. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.
«Бостон» ответил голом Джейка Дебраска.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» обыграла «Тампу» в квалификационном матче Кубка Стэнли.