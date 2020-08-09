«Филадельфия» обыграла «Тампу» в квалификационном матче Кубка Стэнли
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Встреча проходила на Scotiabank Arena в Торонто и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Филадельфии».
В составе «Флайерз» дублем отличился Николя Обе-Кюбель, ещё по шайбе забросили Джоэль Фараби и Тайлер Питлик. Единственный гол «Тампы» на счету Тайлера Джонсона.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями. Вратарь команды Андрей Василевский совершил 26 сейвов. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов также очков не набрал.
«Флайерз» получили первый номер посева в Восточной конференции и в первом раунде Кубка Стэнли сыграют с «Монреаль Канадиенс». «Тампа» получила второй номер и проведёт матч с победителем пары «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».
Ранее «Вегас» обыграл «Колорадо» и завоевал первый посев на Западе в плей-офф НХЛ.