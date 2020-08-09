«Вегас» обыграл «Колорадо» и завоевал первый посев на Западе в плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил в овертайме «Колорадо Эвеланш» (4:3) в матче квалификации Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф.

«Вегас» занял первое место в Западной конференции. В его составе дублем отметился Джонатан Маршессо, по шайбе забросили Николя Руа и Алекс Так, поставивший победную точку.

У «Колорадо» голы записали себе в актив Натан Маккиннон, Йоонас Донской и Джей Ти Комфер. У этой команды будет второй посев.

В 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Чикаго Блэкхокс», «Колорадо» — с «Аризоной Койотис».

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский назвал причины вылета «Флориды» из квалификации Кубка Стэнли.