Бобровский назвал причины вылета «Флориды» из квалификации Кубка Стэнли

Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче квалификации Кубка Стэнли (1:5).

«Пантеры» уступили в серии со счётом 1:3 и завершили сезон.

«Я изо всех сил старался показать свою лучшую игру, оставаться сфокусированным и сосредоточенным, приносить пользу команде. После первого гола, когда я допустил ошибку, ребятам пришлось раскрываться, и мы пропустили вторую шайбу. Но случилось то, что случилось», — приводит слова россиянина Sport24.

Бобровский добавил, что команда расстроена поражением, но намерена двигаться дальше. По его словам, «пантеры» приобрели хороший опыт.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» выиграл серию с «Миннесотой» в плей-офф НХЛ.