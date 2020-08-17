Молчание Ковальчука, один бросок Овечкина и хаос в обороне: «Вашингтон» находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» со счётом 1:2 в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли и оказался на грани вылета из плей-офф. Нью-йоркцам удалось повести в серии за счёт грамотных действий в обороне, дисциплине и выучке Барри Тротца, который раньше возглавлял «Кэпиталз». В то же время команда Александра Овечкина растеряла весь свой атакующий потенциал и допускала слишком много удалений.

Недисциплинированность игроков

Третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» стал наиболее провальным для подопечных Тодда Рирдена. Они заслуженно уступили в овертайме, сохранив всё худшее, что было продемонстрировано в первых двух играх. Теперь Александр Овечкин с одноклубниками находятся на краю пропасти — всего лишь четырежды за всю историю Кубка Стэнли командам удавалось отыгрываться со счёта 0:3 в серии. И в то, что столичным удастся сотворить такой камбэк, верится с трудом.

В первом периоде у «Кэпиталз» возникали существенные проблемы с организацией нападения, о чём наглядно свидетельствуют всего шесть бросков по воротам соперника. В обороне же царил привычный по предыдущими матчам хаос, поэтому в одном из эпизодов ни голкипер Брэйден Холтби, ни три полевых игрока не смогли помешать находящемуся на пятачке Андерсу Ли переправить шайбу в ворота после передачи Адама Пелеча от синей линии. А ведь в тот момент «Вашингтон» ещё играл в равных составах, что он позволял себе не так уж часто. Пять удалений за матч (из них три в первом периоде) и вообще слабая дисциплина во всей серии — ещё одна причина, из-за которой команда редко оказывалась в чужой зоне.

В предыдущие годы «Кэпиталз» завоёвывали симпатии болельщиков своим отчаянным старанием добиться исторического для себя результата. Теперь же для команды становится нормой выбрасывать шайбу из своей зоны наобум и играть на контратаках в ситуации, когда требуется спасать серию. Гол Евгения Кузнецова в большинстве на 26-й минуте общей картины никак не изменил, и в заключительной трети «Вашингтон» хватило лишь на четыре острых момента. В такой ситуации было чудом, что «Айлендерс» не дожали соперника в основное время и сделали это только в дополнительное.

Провал Ковальчука

В нынешней серии с «Айлендерс» весь «Вашингтон» выглядит неважно и не раскрывает свой потенциал. Не является исключением и Илья Ковальчук, который впервые с 2012 года участвует в матчах Кубка Стэнли — последнего значимого трофея, которого не хватает в его индивидуальной коллекции.

Ковальчук не проявил лидерских качеств ещё в ходе турнира, в котором разыгрывался посев фаворитов в нокаут-раунде. Несмотря на приличное для него игровое время, 37-летний нападающий сделал лишь один результативный пас и нанёс четыре броска в трёх встречах. Правда, один раз Ковальчук отличился шестью силовыми приёмами.

В итоге олимпийский чемпион провёл серию с «Нью-Йорком» вообще без единого броска по воротам Семёна Варламова, хотя Тодд Рейрден давал ему шанс и выпускал то на 15 минут, то на 12. Да и во втором матче, когда Ковальчук был на льду чуть больше восьми минут, он даже проводил смену в бригаде большинства. Но никакого влияния на игру «Вашингтона» он так и не оказал. Конечно, можно вспомнить, как в третьем матче его пас Ларсу Эллеру едва не позволил «Кэпиталз» выйти вперёд, но от игрока, который в этом сезоне отчаянно боролся за саму возможность сыграть в Кубке Стэнли и имеет опыт игры в финале, ожидали гораздо больше.

Надёжность Варламова

Нельзя не отметить, что примитивная атака «Вашингтона» ещё и наткнулась на блестящую игру Семёна Варламова. Если по ходу регулярки можно было говорить, что он на равных делит место в воротах с Томасом Грайссом, то теперь россиянин отвоевал звание основного вратаря «Айлендерс» и успешно подтверждает свой статус.

В серии с «Вашингтоном» Варламов пока надёжен настолько, насколько это нужно для победы. Он не пропускал больше двух шайб, хотя в регулярном чемпионате средний показатель «Кэпиталз» приближался к четырём забитым голам. Уроженец Ярославля был одинаково хорошо готов как к периодам внезапной активности столичных, когда их броски шли целыми сериями, так и к одиночным атакам.

Нельзя не отметить, что Барри Тротц здорово организовал всю оборону «Айлендерс», заметно облегчив жизнь Варламову. Но в овертайме третьего матча россиянину решил исход поединка практически в одиночку. После его спасительного сейва Мэтью Барзал убежал в контратаку и добыл третью победу.

Изменения в составе

Для команды с целым набором суперзвёзд потери из-за травм не могут служить оправданием неудачной игры. Однако факт остаётся фактом. «Вашингтон» не мог выставить оптимальный состав ни в одном из матчей с «Айлендерс».

В первой игре команда потеряла Никласа Бекстрёма из-за подозрения на сотрясение мозга, полученного после силового приёма Ли. После этого шведский нападающий на лёд так и не вышел, и Александр Овечкин остался без своего подносчика снарядов. Конечно, это не помешало россиянину отметиться дублем во второй игре, но в третьем матче Бекстрём был очень нужен всему «Вашингтону».

Некоторые изменения в составе, которые проводил Тодд Рейрден, результата не дали. В третьем матче он даже заменил Трэвиса Бойда на дебютирующего в НХЛ Брайана Пиньо, который в итоге покинул лёд с показателем полезности «-1». Однако относительно успешным решением Рейрдена можно назвать обновление третьей линии обороны (пропускали от «Айлендерс» только две первые пары).

Фактор Тротца

«Вашингтону» также не повезло встретиться с тренером, который знает эту команду вдоль и поперёк. Барри Тротц приводил столичный клуб к победе в Кубке Стэнли в 2018 году, но затем перебрался в «Айлендерс». С тех пор за два года он выиграл половину матчей регулярного чемпионата, в которых встречался с бывшими подопечными.

Кроме того, Тротцу удалось сплотить «Айлендерс». В первую очередь он подтянул дисциплину, что стало одним из ключевых факторов, так как реализация большинства по-прежнему остаётся сильной стороной команды Овечкина, что она наглядно продемонстрировала в первом матче. Но затем в большинстве «Вашингтон» играл всё реже и реже — так, в третьей игре нью-йоркцы нарушили правила всего лишь дважды.

Вместе с дисциплиной появился порядок и в игре. Персональная опека Овечкина в последней встрече сработала идеально, и капитан «Вашингтона» нанёс всего один бросок по воротам Варламова, да и тот в овертайме. Так как тренер знает, как закрыть главную звезду соперника, то и с остальными игроками у «Нью-Йорка» проблем не возникло.