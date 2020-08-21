Историческое достижение: покер Гурьянова вывел «Даллас» во второй раунд Кубка Стэнли

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов оформил покер в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Калгари Флэймз» и стал первым россиянином в истории, который четырежды отличился в ходе одного матча плей-офф НХЛ. Его команда одержала победу со счётом 7:3 и закрыла серию. «Вашингтон» с четырьмя россиянами в составе потерпел разгромное поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4. Подопечные Тодда Рирдена второй раз подряд завершили свой путь в плей-офф в четвертьфинале Восточной конференции.

В очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги состоялись всего два матча в рамках первого круга Кубка Стэнли. Однако обе встречи получились богатыми на события.

Для выхода в полуфинал Западной конференции «Даллас Старз» было необходимо сделать всего один шаг и обыграть «Калгари Флэймз». Однако начало шестого матча сложилось для них катастрофически. Уже на четвёртой минуте Эндрю Мэджапане открыл счёт дальним броском. Спустя две минуты Джонни Гордо реализовал большинство, а ещё через 56 секунд Расмус Андерссон наказал «Старз» за нерасторопность защитников. Таким образом, уже на седьмой минуте матча подопечные Рика Боунесса «горели» со счётом 0:3.

Но игроки «Далласа» не собирались опускать руки и постепенно пришли в себя. На десятой минуте Миро Хейсканен сократил отставание, а в начале второй 20-минутки Денис Гурьянов воспользовался ошибкой вратаря Кэма Тальбо, неудачно вынесшего шайбу, и свёл разрыв в счёте к минимуму.

Спустя 2,5 минуты снаряд вновь залетел в ближний угол ворот «Калгари», теперь от конька Гурянова. Затем Радек Факса вывел «Даллас» вперёд, а россиянин в этом голе выступил уже в роли ассистента. На этом команда из Техаса не остановилась и до конца второго периода забросила ещё две шайбы усилиями Джо Павелски и всё того же Гурьянова. Причём последнюю атаку начал голкипер «Старз» Антон Худобин, сделавший пас на американца.

При счёте 6:3 ни у кого не осталось сомнений в том, что подопечные Боунесса не упустят победу. И в середине третьего периода произошло историческое событие, сделавшее Гурьянова настоящим героем серии.

Он забросил четвёртую шайбу и стал первым россиянином, оформившим покер в плей-офф НХЛ. Кроме того, нападающий повторил достижение Александра Могильного, первого отечественного хоккеиста, набравшего пять очков в игре Кубка Стэнли.

Неплохой матч провёл и голкипер «Далласа» Антон Худобин, который после неудачного отрезка в начале встречи собрался и к концу поединка записал на свой счёт не только результативную передачу, но и 38 сейвов.

Таким образом, «Старз» победил в серии со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Западной конференции.

«Вашингтон Кэпиталз» выходили на пятый матч серии с «Нью-Йорк Айлендерс» в надежде повторить свой успех двухдневной давности и вернуть интригу в противостояние. Но чуда не произошло. Соперник начал доминировать на льду с первых же минут, не позволяя номинальному фавориту прибрать инициативу к своим рукам. В середине первого периода нападающий «Вашингтона» Ник Дауд заработал удаление, и «Айлендерс» потребовалось меньше 20 секунд, чтобы реализовать большинство. Отличился Энтони Бовиллье.

На 30-й минуте хоккеисты из Нью-Йорка вновь воспользовались ошибкой подопечных Тодда Рирдена. Евгений Кузнецов не смог удержать шайбу в зоне соперника, её подхватил Джош Бэйли, который вновь вывел на бросок Бовиллье, и тот оформил дубль.

Такое развитие событий не могло придать уверенности игрокам «Кэпиталз», которые и так создавали слишком мало моментов, чтобы наиграть хотя бы на один гол. Справедливости ради стоит отметить и уверенные действия голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова. В общей сложности он отразил 21 бросок по своим воротам, оформил первый шат-аут в нынешнем плей-офф и после финальной сирены был признан второй звездой встречи.

В третьем периоде «Вашингтон» честно пытался спастись, но делал это настолько беззубо, что даже не смог заработать удаления, чтобы получить право на большинство. В итоге Рирдену пришлось выпускать шестого полевого и отставлять ворота пустыми, чем «Айлендерс» дважды воспользовались. Ник Ледди и Джош Бэйли отличились по разу и поставили точку в серии.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 20,5 минуты и отметился тремя бросками по воротам, завершив встречу с показателем полезности «-3». У Евгения Кузнецова коэффициент составил «-2», а Илья Ковальчук снова не совершил ни одного броска по воротам, закончив серию с «Айлендерс» без единого очка за результативность. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов сыграл почти 23 минуты, и команда ни разу не пропустила, пока он был на льду.

Второй год подряд «Вашингтон» не может пробиться во второй раунд плей-офф. Подводя итоги серии, Рирден посетовал на то, что у его команды не получалось показывать всё, на что она способна.

«По какой-то причине наша команда здесь, в Торонто, не смогла на протяжении длительных отрезков придерживаться своей игры. У нас получилось это в одном матче, но в остальных мы не показывали хоккей, который даёт нам наилучший шанс на успех», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Хоккеисты «Кэпиталз» также были вынуждены признать, что у них возникли серьёзные проблемы с организацией нападения. Точнее всего произошедшее описал Овечкин фразой «Они забили, а мы — нет».

«Нам дорого стоили ошибки, совершённые в первых матчах. Но мы старались отыграться. Конечно, любое поражение в серии принимается тяжело. Но сейчас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы двигаться дальше», — резюмировал капитан «Вашингтона».