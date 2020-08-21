Гурьянов повторил достижение Могильного в матче плей-офф НХЛ

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Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов стал вторым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набравшим пять очков в одном матче плей-офф Кубка Стэнли.
Гурьянов повторил достижение Могильного в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

Гурьянов оформил покер и отдал результативную передачу в шестом матче серии с «Калгари Флэймз».

Первым россиянином, набравшим пять очков в одном матче плей-офф, был Александр Могильный. 28 апреля 2001 года легендарный россиянин забросил две шайбы и отдал три результативные передачи в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5).

Ранее сообщалось, что Гурьянов стал автором первого российского покера в истории плей-офф НХЛ.

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