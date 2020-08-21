Гурьянов стал автором первого российского покера в истории плей-офф НХЛ

Российский форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Калгари Флэймз» (7:3) добился уникального достижения.

Гурьянов отметился четырьмя заброшенными шайбами, став первым россиянином, оформившим покер в матче плей-офф НХЛ. Ранее никому из его соотечественников не удавалось забросить более трёх шайб за один матч в серии на вылет.

В шести матчах серии с «Калгари» Гурьянов набрал семь очков (6 + 1). Его команда выиграла противостояние со счётом 4:2 и вышла во второй раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что покер Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Калгари» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.