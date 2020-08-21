Покер Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Калгари» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
Матч, проходивший на стадионе «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне, завершился уверенной победой «Далласа» со счётом 7:3.
В составе «Старз» покер на счету Дениса Гурьянова, ещё по разу отличились Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски.
У «Калгари» заброшенные шайбы на счету Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмуса Андерссона.
Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов набрал пять (4 + 1) очков в матче. Его партнёр по команде Александр Радулов не отметился результативными действиями. Вратарь команды Антон Худобин отразил 35 бросков.
«Даллас» одержал победу в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли.
Ранее «Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерс» и вылетел из плей-офф Кубка Стэнли.