Покер Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Калгари» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» разгромили «Калгари Флэймз».

Матч, проходивший на стадионе «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне, завершился уверенной победой «Далласа» со счётом 7:3.

В составе «Старз» покер на счету Дениса Гурьянова, ещё по разу отличились Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски.

У «Калгари» заброшенные шайбы на счету Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмуса Андерссона.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов набрал пять (4 + 1) очков в матче. Его партнёр по команде Александр Радулов не отметился результативными действиями. Вратарь команды Антон Худобин отразил 35 бросков.

«Даллас» одержал победу в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее «Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерс» и вылетел из плей-офф Кубка Стэнли.