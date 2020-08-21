«Вашингтон» разгромно проиграл «Айлендерсу» и вылетел из плей-офф Кубка Стэнли

В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» одержал крупную победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Матч, проходивший на «Скотиабанк-Арене» в Торонто, завершился победой «Айлендерс» со счётом 4:0.

В составе «Нью-Йорка» дублем отличился Энтони Бовилье и ещё по разу забросили Ник Ледди и Джош Бэйли.

Российский голкипер команды Семён Варламов совершил 21 сейв.

Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, а также защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

«Айлендерс» одержал победу в серии со счётом 4:1 и вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что Овечкин снова жаждет выиграть Кубок.