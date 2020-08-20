Тренер «Вашингтона»: Овечкин снова жаждет выиграть Кубок

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился своими впечатлениями от игры капитана команды Александра Овечкина в четвёртом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс».
Тренер «Вашингтона»: Овечкин снова жаждет выиграть Кубок
  • Reuters

«Я долгое время наблюдал за действиями Овечкина. Я считаю, что он добивается успеха в самые важные моменты. Никто не может забивать так, как это делает он. Скорее всего, Алекс станет лучшим снайпером всех времён. Он вырос за те шесть лет, что я здесь работаю. Овечкин стал отцом, взял на себя роль лидера в раздевалке, боролся с неудачами и в итоге поднял над головой Кубок Стэнли. Он жаждет сделать это снова. Мы оказались в трудной ситуации, когда не заработали победы в первых трёх матчах с «Айлендерс». Но четвёртый стал первой игрой, в которую мы вложили достаточно работы. Овечкин был лидером и по тому, что он говорил, и по тому, что он делал. Это то, что нам необходимо, чтобы продолжить участие в плей-офф», — заявил Рирден на пресс-конференции. 

«Вашингтон» уступает «Айлендерс» в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли.

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