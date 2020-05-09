Ржига ведёт переговоры с клубом КХЛ «Барыс»

Бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига ведёт переговоры с казахстанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс».

«Идут переговоры с «Барысом», дальнейшая информация появится позднее. Есть и другие кандидаты, я не единственный в этом списке, посмотрим, что получится. Пока не могу сказать больше», — приводит слова Ржиги ТАСС.

Должность наставника «Барыса» стала вакантной после ухода Андрея Скабелки в ярославский «Локомотив».

61-летний чешский специалист покинул должность главного тренера сборной Чехии 5 мая. В прошлом Ржига уже работал в КХЛ, в клубах «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард» и «Слован».

Ранее сообщалось, что КХЛ не будет определять чемпиона сезона и обладателя Кубка Гагарина.