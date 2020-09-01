Названа причина смерти Ржиги

Известный чешский хоккейный тренер Милош Ржига ушёл из жизни из-за варикоза.

Об этом сообщает сайт «Матч ТВ». Расширение вен у чешского тренера перетекло в тромбофлебит. Ранее Ржига также перенёс коронавирус.

18 августа появилась информация, что 61-летний специалист был доставлен в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что за последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, но конкретная причина госпитализации не раскрывалась. 1 сентября Милош Ржига ушёл из жизни.

В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде».

Ранее главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок рассказал, что Ржига был готов драться за победу.