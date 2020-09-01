Знарок: Ржига был готов драться за победу

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок выразил соболезнования в связи с уходом из жизни знаменитого чешского специалиста Милоша Ржиги.
Знарок: Ржига был готов драться за победу
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«С Милошем мы очень тепло общались, дружили. Он был ни на кого не похож — эмоциональный, кипучий и целеустремлённый. Меня всегда подкупало его неравнодушие к командным результатам. За победу он был готов драться и сражаться сам и точно так же настраивал на борьбу своих хоккеистов. Очень печальная новость. От имени всего тренерского штаба «Спартака» выражаю соболезнования родным и близким Милоша Ржиги. В нашей профессии стало меньше на одного по-настоящему замечательного специалиста. Я сохраню в памяти те минуты и часы, которые мы провели рядом», — приводит слова Знарка пресс-служба «Спартака».

Чешский специалист умер на 62-м году жизни. В России Ржига тренировал «Спартак», «Химик», «Атлант», СКА и «Авангард».

Ранее «Авангард» отреагировал на смерть Ржиги.

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