«Ярко выраженных симптомов у большинства нет»: что известно о случаях заражения коронавирусом в «Авангарде» и ЦСКА

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков подтвердил информацию о 20 случаях заражения коронавирусом в клубе. По сообщению СМИ, речь идёт в том числе о 10 хоккеистах, чьи имена не называются. У большинства из них заболевание проходит бессимптомно. Руководство и тренерский штаб команды приняли решение сняться с предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Кроме того, очередное тестирование выявило COVID-19 у семи игроков московского ЦСКА.

За один день сразу в двух клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Официально эту информацию уже подтвердили в омском «Авангарде», а также в московском ЦСКА.

Сначала СМИ сообщили о том, что более 10 игроков «Авангарда», 15 июля прибывшего на предсезонный сбор в Балашиху, сдали положительные тесты на COVID-19. Спустя некоторое время генеральный менеджер клуба Алексей Волков подтвердил худшие опасения. Оказалось, что в ходе очередной проверки заболевание было выявлено у 20 человек — как хоккеистов, так и других сотрудников клуба.

«Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтверждёнными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведёт Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении Волкова, опубликованного на официальном сайте «Авангарда».

С 4 по 9 августа «Авангард» должен был принимать участие в товарищеском турнире Sochi Hockey Open, а на 15 августа был намечен первый контрольный матч с московским «Динамо». После совещания с тренерским штабом команда приняла решение отказаться от поездки в Сочи, чтобы не ставить под угрозу тренировочный процесс, в который придётся внести изменения, и, соответственно, более качественно подготовиться к старту сезона.

«Нам очень жаль, но мы были вынуждены принять такое решение ради безопасности команды в непростой эпидемиологической обстановке. В Сочи отличные условия, прекрасный дворец, достойные соперники. Мы знаем, как сильно хотели наши болельщики увидеть первые матчи «Авангарда» в межсезонье… Надеемся, что этот шаг найдёт понимание у организаторов турнира в Сочи и его участников», — добавил Волков.

Имена сдавших положительные тесты игроков не называются. Стоит отметить, что 16 июля стало известно о заболевании коронавирусом нападающего Сергея Шумакова. Заболевание протекало бессимптомно, но он был изолирован от остальной команды и не принимал участия в сборах.

В «Авангарде» неоднократно подчёркивали, что клуб соблюдает все меры безопасности, хоккеисты занимаются на «Арене Балашиха» и проживают в ближайшей гостинице.

В «Сочи», который является организатором Sochi Hockey Open, с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и пожелали коллегам скорейшего выздоровления. В ближайшее время станет известно, какая команда заменит омичей.

Вскоре после неприятных новостей из «Авангарда» стало известно, что семь игроков ЦСКА также заболели коронавирусом. В клубе отметили, что точный диагноз будет поставлен после обследования Роспотребнадзора.

«В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба. В ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды», — сообщила пресс-служба москвичей.

Подопечный Игоря Никитина находятся в Москве, однако 25 июля они должны были отправиться на сборы в Нижегородскую область. 3 августа армейцы должны были провести товарищеский матч с «Торпедо». Пока неизвестно, последуют ли изменения в их предсезонном плане.

«Авангард» и ЦСКА стали не первыми командами КХЛ, где сразу у нескольких хоккеистов был выявлен коронавирус. 15 июля защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев на своей странице в Instagram сообщил, что ему поставили диагноз вирусная пневмония.

«Наконец-то можешь приехать в расположение команды, тренироваться с ребятами. Соскучился по хоккею, по общению, по коллективу. Начинаешь проходить тесты, готовишься к тяжёлой предсезонке, чтобы в скором времени играть против соперника. Но тебе говорят: «Подожди, не спеши, вот тебе первый соперник, ты сначала с ним справься», — написал Зубарев.

Затем в клубе сообщили о временной приостановке тренировок, так как шесть игроков и один сотрудник сдали положительные анализы. Во вторник вся команда прошла второе повторное тестирование и теперь ожидает его результаты, после которых будет решаться вопрос возобновления сборов.

Кроме того, в СМИ появилась информация об одном случае заболевания COVID-19 в «АК Барсе», госпитализации главного тренера «Русских витязей» Рустема Камалетдинова и эпидемиях в клубах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) красногорском «Динамо» и «Рязани» и молодёжной команде «Капитан».

Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. На следующей неделе состоится заседание совета директоров лиги, на котором будет утверждён состав участников, а также окончательный вариант календаря турнира.