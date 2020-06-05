На повышение из молодёжки: Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею

Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин. Он сменил на этом посту Алексея Кудашова, проработавшего с командой меньше года. Последние шесть лет Брагин отвечал за молодёжку и выиграл с ней пять медалей на чемпионатах мира. Вместо него коллектив игроков до 20 лет возглавит Игорь Ларионов, который помогал Брагину на последнем первенстве планеты в Чехии.

Сборную России по хоккею в следующем сезоне будет возглавлять Валерий Брагин, работавший последние шесть лет с молодёжкой. Он сменил Алексея Кудашова, занимавшего эту должность меньше одного года. О новых назначениях СМИ сообщали ещё накануне, но в Федерации хоккея России подтвердили эту информацию в пятницу, 5 июня.

Место Брагина в молодёжной сборной займёт двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов. Он уже успел поработать с командой на последнем чемпионате мира в Чехии, где россияне стали серебряными призёрами. Тогда трёхкратный обладатель Кубка Стэнли был помощником главного тренера и отвечал за игру в атаке и в большинстве.

После назначения Брагин заявил, что команду ждёт много работы. По его мнению, в предстоящем ЧМ, возможно, не смогут принять участие игроки НХЛ, а потому необходимо готовить сборную с учётом этого фактора.

«Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, всё давно является единым целым и подчинено достижению общего результата. Наша система работы даёт плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет пять—семь назад. В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдёт без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России», — сказал Брагин.

Также специалист возглавил хоккейный клуб СКА, как это делали последние три его предшественника в сборной страны. В последнее время команда из Санкт-Петербурга взяла курс на существенное омоложение состава, подписав несколько перспективных игроков, который Брагин должен хорошо знать по работе в молодёжке. Тренер пообещал, что в клубе и дальше будут придерживаться такой модели развития.

«Перед СКА, как всегда, стоят высокие спортивные задачи. К сожалению, предыдущий сезон остался незаконченным, хотя команда была в хорошей форме и претендовала на победу. В следующем году, надеюсь, мы сумеем продолжить и успешно завершить начатое. В межсезонье мы серьезно омолодили состав, будем по-прежнему проводить политику развития молодых хоккеистов. Сейчас в СКА выстроена правильная вертикаль, которая позволяет подводить молодёжь к КХЛ без потери результата», — прокомментировал назначение Брагин.

В ФХР пока не сообщили, на какой срок рассчитано соглашение с новым наставником сборной. Однако ранее контракт с Брагиным в качестве тренера системы ФХР заключён до февраля 2022 года, то есть до следующих Олимпийских игр в Пекине.

Брагина можно назвать главным экспертом по молодёжному хоккею в России. Он руководил командой из игроков до 20 лет на восьми чемпионатах мира и только один раз возвращался с них без медалей. В январе специалист вошёл в тренерский штаб Кудашова в сборной и в СКА, что можно было расценивать как первый шаг к тому, чтобы в следующем сезоне именно он возглавил главную команду страны. Теперь повышение Брагина оформлено официально.

Краткосрочный период работы Кудашова в национальной команде вряд ли можно назвать успешным. Он успел принять участие только в трёх этапах Евротура. За это время сборная одержала всего три победы в девяти матчах, а в основное время и вовсе только одну. Исправить положение Кудашов не успел из-за пандемии коронавируса — из-за неё был отменён и заключительный этап Евротура в Чехии, и чемпионат мира в Швейцарии.

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Новый наставник молодёжной сборной Игорь Ларионов признался, что ему будет тяжело заменить Брагина, который за последние годы стал настоящим символом команды и добивался с ней успехов как на чемпионатах мира, так и в молодёжных суперсериях. В то же время он отметил, что уже знаком со спецификой своей новой работы.

«Для меня это назначение — большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодёжную сборную, очень сложная. Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды. Непростая задача даёт мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодёжной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом молодёжном чемпионате мира, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене», — заявил Ларионов.

Следующий молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде. Традиционно считается, что турниры в Северной Америке более сильны по составу участников, и в то же время на них охотнее отпускают молодых российских хоккеистов из канадских юниорских лиг. Ларионов должен иметь хорошее представление о потенциальных игроках сборной, так как сам провёл много лет, работая агентом на североамериканском рынке. В этом уверен и его бывший напарник по сборной России Павел Буре.

«Ларионов не просто так носит звание профессора. Он очень хорошо разбирается в хоккее, всю жизнь в этой сфере. Знаю, что он в хоккее разбирается досконально, знает его изнутри. У него большой опыт игрока и специалиста, поэтому у него должно хорошо получиться. Думаю, можно требовать у него результатов с первого года», — сказал прославленный хоккеист Sport24.