Отток хоккеистов в НХЛ и близость Олимпиады: почему в КХЛ могут увеличить потолок зарплат до 1,3 млрд рублей

Руководство КХЛ собирается рассмотреть вопрос об увеличении потолка зарплат до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в российских СМИ. В хоккейном сообществе считают, что подобные меры помогут удержать высококлассных игроков от отъезда в НХЛ, что особенно важно перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут в 2022 году. О том, почему в КХЛ могут отказаться от идеи лимита общей суммы гонораров до 900 млн, — в материале RT.

В ближайшее время может состояться заседание совета директоров КХЛ, главным вопросом которого станет изменение потолка зарплат на сезон-2020/21. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники, близкие к ситуации, руководство лиги намерено рассмотреть возможность увеличения суммы с 900 млн до 1,3 млрд рублей в год. Таким образом, клубы могут получить больше пространства для манёвра, чтобы удержать у себя в составе звёздных хоккеистов и воспрепятствовать их отъезду за океан.

До настоящего момента руководство лиги отстаивало идею ограничения максимальной суммы, которую клубы могут потратить на гонорары игрокам. Президент КХЛ Алексей Морозов, занявший этот пост в феврале 2020 года, неоднократно говорил, что не намерен сворачивать с намеченного курса.

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«Это уже было принято два года назад на совете директоров КХЛ и вынесено в регламент, согласованный с ФХР. Постепенно команды приходили к этому жёсткому потолку зарплат. Сейчас уже многие привели финансовое состояние к нему, некоторым ещё придётся поработать. Но мы исходили из того, что это всё-таки ещё и было поручение президента России — снизить долю государственного финансирования профессионального спорта. Равномерный для всех потолок в 900 млн рублей повысит спортивный интерес, все будут находиться в равных условиях, смогут проявлять себя, показывать как лучшие качества менеджмента, так и игроков», — заявил Морозов «России 24».

Введение ограничения на общую сумму контрактов в КХЛ и раньше имело ряд противников, а нынешней весной вызвало новую волну недовольства. Причиной тому стал массовый уход российских хоккеистов в НХЛ. Переход лидеров ЦСКА Кирилла Капризова и Ильи Сорокина уже считается решённым делом, а Александр Барабанов из СКА и Андрей Алтыбармакян из «Сочи» и вовсе успели подписать контракты с «Торонто» и «Чикаго» соответственно. Таким же образом намеревался поступить и Михаил Григоренко, но руководство чемпионата отклонило его соглашение с «Коламбусом». Однако это вряд ли изменит его желание переехать в Северную Америку. Помимо прочего, уже летом российские коллективы могут покинуть Александр Романов, Артём Зуб и Алексей Мельничук, и список вполне может пополниться.

В связи с этим руководство московского «Динамо» уже обратилось в КХЛ с просьбой увеличить потолок зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей. Не стоит исключать, что в ближайшее время их поддержат и другие клубы лиги, имеющие достаточно средств для приглашения высококлассных исполнителей.

«Мы за поднятие жёсткого потолка до 1,1—1,3 млрд рублей. Лига нас услышала. Если что-то изменится, то, наверное, на следующий сезон. Мы считаем, что 900 млн мало, чтобы удерживать ребят и платить им достойные деньги», — заявил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков «Спорт-Экспрессу».

Не стоит исключать, что отток звёзд из КХЛ и правда может быть связан с введением жёсткого потолка зарплат. В его условиях российские клубы уже не могли предлагать игрокам такие же большие контракты, как раньше, вследствие чего многие из них стали обращать больше внимания на НХЛ. Североамериканская лига до сих пор остаётся самой популярной в мире, а выступление в ней — мечта каждого хоккеиста. Поэтому неудивительно, что при прочих равных многие из них склоняются к этому варианту.

«Потолок зарплат снижают искусственно, а в КХЛ и так мало хороших игроков. Считаю, что это неправильно, для меня оптимальная цифра — 1,3 млрд рублей. Его не надо раздувать до 1,5—2 млрд, но повышение даст возможность топ-командам приглашать звёздных игроков, и у нас не будет деградации. А те ребята, которые сомневаются, будут оставаться в КХЛ», — заявил известный агент Шуми Бабаев в эфире канала «БСТ».

Необходимо понимать, что ситуация не новая. Ежегодно несколько атлетов решают попробовать свои силы за рубежом. Достаточно вспомнить примеры Никиты Гусева, Владислава Гаврикова и Игоря Шестёркина, отправившихся покорять США и Канаду год назад. Однако если КХЛ вполне могла смириться с потерей трёх-пяти спортсменов, то нынешняя ситуация ожидаемо вызвала серьёзные опасения. Нехватка ярких исполнителей моментально отразится на популярности лиги и спровоцирует снижение уровня посещаемости соревнований. Так считает бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев, выступающий за увеличение верхней планки бюджета до 1,3 млрд рублей.

«Клубы должны иметь возможность для приглашения не просто каких-то легионеров, а высококлассных мастеров, чтобы наши молодые ребята учились у них. Только таким образом можно будет поднять интерес к КХЛ. Сейчас больше потерь, чем приобретений. Посчитайте, какое количество игроков уедет летом за океан. Чемпионат обеднеет, и на фоне понижения зарплат ещё больше наших ребят рванут за океан. Этого ни в коем случае нельзя допустить», — выразил мнение Плющев.

Стоит учитывать, что снижение уровня исполнителей в КХЛ может негативно отразиться на перспективах сборной России на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Не исключено, что НХЛ вновь откажется отпускать своих атлетов на Игры, вследствие чего судьба золотых медалей будет определяться в противостоянии представителей европейских первенств. А в случае отъезда ряда лидеров отечественная команда рискует предстать на турнире в ослабленном составе.

«Мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ. И ещё многие поедут за океан. Понятно, что престижная лига — все туда хотят попасть. Но как мы будем удерживать людей при потолке в 900 млн рублей? А у нас ведь через два года Олимпиада. И неясно, как будем комплектоваться, если туда НХЛ не отпустит своих игроков», — цитируют «Известия» форварда «Витязя» Алексея Макеева.

Тем не менее существуют и те, кто не согласен, что КХЛ стоит поднять потолок зарплат. В основном это относится к менее богатым клубам, которым внедрение лимита должно было помочь на равных сражаться с более обеспеченными оппонентами. Так, они уверены, что подобные меры помогут поднять уровень интереса к соревнованиям за счёт отсутствия явных лидеров и аутсайдеров.

«У нас ещё с прошлых сезонов был чёткий план, ориентированный на введение жёсткого потолка зарплат в 2020 году. От этой концепции мы не отказываемся. Сейчас по составу и суммарной зарплатной ведомости наш клуб вписывается в эти рамки. И «Автомобилист» продолжит такую политику. Мы с самого начала поддерживали эту идею и считаем оптимальной сумму, которую обозначила КХЛ», — заявил директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

Согласен с ним и председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис. По его словам, нововведение поспособствует увеличению уровня конкуренции в первенстве.

«Потихонечку должно происходить выравнивание между командами. Пусть и не такое значительное, но дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать», — считает Савицкис.

При этом существует мнение, что далеко не все игроки решили покинуть КХЛ из-за уменьшения гонораров. Стремление Капризова и Сорокина попробовать свои силы в НХЛ обусловлено желанием развиваться в профессиональном плане и выходить на лёд против сильнейших спортсменов планеты. Так, Кирилла уже давно считают одним из самых талантливых хоккеистов мира, а Илья явно намерен доказать, что ничем не уступает Шестёркину. Тот всего за несколько месяцев стал основным голкипером «Рейнджерс», вытеснив из состава самого Хенрика Лундквиста.

При этом нет оснований полагать, что в Северной Америке они будут зарабатывать значительно больше, чем в Европе. Как сообщает Sportsnet, зарплата Григоренко в «Коламбусе» составит $1,2 млн. С учётом того, что в КХЛ он получал около 110 млн рублей, он точно не останется в выигрыше. Кроме того, есть пример нападающего «Динамо» Дмитрия Яшкина. Бывший партнёр Александра Овечкина по «Вашингтону» имел предложения из НХЛ, но сделал выбор в пользу КХЛ.