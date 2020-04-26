Источник: совет директоров КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на сезон-2020/21

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Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может увеличить потолок зарплат для клубов на следующий сезон.
Источник: совет директоров КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на сезон-2020/21
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, собрание совета директоров, на котором будет обсуждаться данная тема, может пройти 30 апреля.

Окончательное решение о проведении данной встречи пока не принято. В настоящее время потолок зарплат на следующий сезон в КХЛ составляет 900 млн рублей. Однако ряд клубов настаивают на увеличении потолка до 1,3 млрд рублей.

Ранее Крикунов выразил мнение, что большое количество россиян в НХЛ пойдёт на пользу сборной России.

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