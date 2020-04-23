Крикунов считает, что большое количество россиян в НХЛ пойдёт на пользу сборной России

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Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов высказал мнение, что большое количество российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пойдёт на пользу сборной России.
Крикунов считает, что большое количество россиян в НХЛ пойдёт на пользу сборной России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«После Олимпиады 2006 года игроков мало было в НХЛ, сейчас там много хороших ребят. Думаю, не за горами то время, когда мы снова соберём сборную, которая сможет показать хорошие результаты», — приводит слова Крикунова ТАСС.

После досрочного завершения сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за пандемии коронавируса ряд российских игроков подписал контракты с клубами НХЛ.

Ранее Александр Овечкин признался, что мечтает стать олимпийским чемпионом.

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