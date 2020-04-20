Григоренко признался, что долго думал о переходе из ЦСКА в «Коламбус»

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Российский нападающий Михаил Григоренко признался, что долго думал о переходе из московского ЦСКА в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».
Григоренко признался, что долго думал о переходе из ЦСКА в «Коламбус»
  • РИА Новости

«Я довольно-таки долго принимал решение. Меня и ЦСКА очень хотел сохранить, и меня в этом клубе всё устраивало. Но я решил ещё раз попробовать свои силы в НХЛ. И подписал однолетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на $1,2 млн», — цитирует Григоренко официальный сайт НХЛ.

Игрок также подчеркнул, что «Коламбус» очень долго следил за ним, и выразил мнение, что клуб предоставит ему шанс.

Григоренко играл за ЦСКА с 2017 года и стал в составе армейцев обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Григоренко выразил уверенность, что стал сильнее в ЦСКА.

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