Григоренко признался, что долго думал о переходе из ЦСКА в «Коламбус»
- РИА Новости
«Я довольно-таки долго принимал решение. Меня и ЦСКА очень хотел сохранить, и меня в этом клубе всё устраивало. Но я решил ещё раз попробовать свои силы в НХЛ. И подписал однолетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на $1,2 млн», — цитирует Григоренко официальный сайт НХЛ.
Игрок также подчеркнул, что «Коламбус» очень долго следил за ним, и выразил мнение, что клуб предоставит ему шанс.
Григоренко играл за ЦСКА с 2017 года и стал в составе армейцев обладателем Кубка Гагарина.
Ранее Григоренко выразил уверенность, что стал сильнее в ЦСКА.