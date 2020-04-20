Хоккеист Григоренко заявил, что при переходе в «Коламбус» не думал о деньгах

Короткая ссылка
Российский нападающий Михаил Григоренко заявил, что не думал о деньгах при переходе в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» из московского ЦСКА.
Хоккеист Григоренко заявил, что при переходе в «Коламбус» не думал о деньгах
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Я думаю совсем не о деньгах. Просто очень рад, что мне предложили контракт с клубом НХЛ. Шанс — всё, что мне нужно. И всё, что команда может предложить. Не рассчитывал, что мне позвонят и скажут: «Давай, ты будешь у нас в первом звене, с площадки не уходить». Такого не может быть», — цитирует Григоренко официальный сайт НХЛ.

Форвард подписал контракт с «Коламбусом» сроком на один год. Григоренко играл за ЦСКА с 2017 года и стал в составе армейцев обладателем Кубка Гагарина. 

Ранее Григоренко признался, что долго думал о переходе из ЦСКА в «Коламбус».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить