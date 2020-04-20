Хоккеист Григоренко заявил, что при переходе в «Коламбус» не думал о деньгах

Российский нападающий Михаил Григоренко заявил, что не думал о деньгах при переходе в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» из московского ЦСКА.

«Я думаю совсем не о деньгах. Просто очень рад, что мне предложили контракт с клубом НХЛ. Шанс — всё, что мне нужно. И всё, что команда может предложить. Не рассчитывал, что мне позвонят и скажут: «Давай, ты будешь у нас в первом звене, с площадки не уходить». Такого не может быть», — цитирует Григоренко официальный сайт НХЛ.

Форвард подписал контракт с «Коламбусом» сроком на один год. Григоренко играл за ЦСКА с 2017 года и стал в составе армейцев обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Григоренко признался, что долго думал о переходе из ЦСКА в «Коламбус».