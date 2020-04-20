Быков назвал причины массового отъезда российских хоккеистов в Северную Америку

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Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался по поводу массового отъезда российских игроков в Северную Америку.

«Есть два разных оттока и две разные причины. Они объединены тем, что есть мечта, и, к сожалению, это не играть в КХЛ и выиграть Кубок Гагарина, а играть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли», — цитирует специалиста РИА Новости.

Он отметил, что в НХЛ выступают лучшие игроки мира, и такие состоявшиеся исполнители, как Кирилл Капризов, отправляются туда, чтобы сделать себе имя среди хоккеистов мирового уровня.

«И второй отток — это молодёжь, которая ещё не сделала себе имя, но мечтает играть в НХЛ, не доверяет нашей системе, не хочет развиваться в наших реалиях, старается уехать», — добавил Быков.

Ранее хоккеист «Салавата Юлаева» Артём Сергеев сообщил клубу об отъезде в НХЛ.

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