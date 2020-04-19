Хоккеист «Салавата Юлаева» Сергеев сообщил клубу об отъезде в НХЛ

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Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев рассказал руководству клуба о скором переходе в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз».
Хоккеист «Салавата Юлаева» Сергеев сообщил клубу об отъезде в НХЛ
  • © официальный сайт хоккейного клуба "Салават Юлаев"

Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор «Салавата» Александр Курносов.

«Артём позвонил и проинформировал, что уезжает во «Флориду», поблагодарил за два сезона. Он ограниченно свободный агент, квалификационное предложение мы сделали, поэтому права на него сохраняем», — заявил Курносов.

27-летний Сергеев провёл за уфимцев 53 матча в минувшем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ, отметился двумя голами и семью результативными очками. На его счету также шесть матчей в Кубке Гагарина.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может обменять Блажиевского на Сергеева.

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