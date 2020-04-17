СМИ: ЦСКА может обменять Блажиевского на хоккеиста «Салавата Юлаева» Сергеева

Короткая ссылка
Московский хоккейный клуб ЦСКА может обменять защитника команды Артёма Блажиевского на игрока обороны уфимского «Салавата Юлаева» Артёма Сергеева.
СМИ: ЦСКА может обменять Блажиевского на хоккеиста «Салавата Юлаева» Сергеева
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 26-летний Блажиевский сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил две шайбы и сделал три голевых передачи при коэффициенте полезности «+17». В плей-офф Артём провёл три игры.

27-летний Сергеев провёл за уфимцев 53 матча в  минувшем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ, отметился двумя голами и семью результативными очками. На его счету также шесть матчей в Кубке Гагарина.

Ранее сообщалось, что хоккеист ЦСКА Романов перейдёт в «Монреаль».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить