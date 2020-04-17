СМИ: ЦСКА может обменять Блажиевского на хоккеиста «Салавата Юлаева» Сергеева

Московский хоккейный клуб ЦСКА может обменять защитника команды Артёма Блажиевского на игрока обороны уфимского «Салавата Юлаева» Артёма Сергеева.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 26-летний Блажиевский сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил две шайбы и сделал три голевых передачи при коэффициенте полезности «+17». В плей-офф Артём провёл три игры.

27-летний Сергеев провёл за уфимцев 53 матча в минувшем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ, отметился двумя голами и семью результативными очками. На его счету также шесть матчей в Кубке Гагарина.

Ранее сообщалось, что хоккеист ЦСКА Романов перейдёт в «Монреаль».