В ЦСКА сообщили о семи заболевших коронавирусом хоккеистах команды

Семь хоккеистов московского ЦСКА получили положительные результаты тестов на коронавирус.

«Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи хоккеистов ЦСКА. Результаты тестов могут считаться подтверждёнными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В настоящий момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с членами медицинского штаба клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

С момента возвращения игроков ЦСКА из отпуска команда в полном составе сдаёт тесты на коронавирус еженедельно. В ближайшее время клуб проведёт очередное плановое тестирование всех хоккеистов и членов команды.

Ранее в ХК «Авангард» сообщили о положительных результатах тестов на коронавирус.