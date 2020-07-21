В ХК «Авангард» сообщили о положительных тестах на коронавирус

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Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Волков сообщил о положительных тестах на коронавирус в команде.
В ХК «Авангард» сообщили о положительных тестах на коронавирус
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«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет», — приводит слова Волоква пресс-служба клуба.

Он отметил, что подтверждёнными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведёт Роспотребнадзор.

«За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — добавил генменеджер клуба.

Ранее сообщалось, что ХК «Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса в команде.

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