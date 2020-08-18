«Призываем найти другую страну»: зачем Латвия добивается лишения Белоруссии права провести ЧМ по хоккею

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал лишить Белоруссию возможности принять матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году, который две страны должны провести совместно. Он объяснил это требование политической ситуацией, которая сейчас сложилась в республике. В противном случае Рига может отказаться от организации своей части первенства планеты. Международная федерация хоккея с шайбой в ответ заявила, что пока продолжает работу с обеими сторонами и рассчитывает на проведение соревнований в Минске и Риге.

Латвия намерена добиваться от Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) лишения Белоруссии права проводить матчи чемпионата мира по хоккею, который две страны должны принять в 2021 году. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш по итогам чрезвычайного заседания правительства.

«Мы призываем IIHF найти вместо Белоруссии другую страну. Если федерация откажется, а ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может рассмотреть вопрос о том, что Латвия не будет участвовать в проведении чемпионата 2021 года», — приводит слова Кариньша агентство LETA.

Позицию главы правительства поддержал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что соревнования необходимо перенести из Белоруссии, если политический кризис в стране не завершится, а Министерство образования и науки должно провести переговоры с IIHF на эту тему.

«Обсуждения не произойдёт ни сегодня, ни завтра. Для этого необходимо какое-то время. Наша главная установка — сделать всё, чтобы (если ситуация сохранится такой, как сейчас) чемпионат из Белоруссии был перенесён в другую страну», — сказал Ринкевич.

Глава МИД Латвии отметил, что, по его мнению, Белоруссия сможет принять ЧМ по хоккею, если ситуация там изменится. Впрочем, он не уточнил, какие именно изменения должны произойти. При этом Ринкевич подчеркнул, что правительство не является организатором соревнований, а лишь оказывает поддержку хоккейным федерациям, которые проводят первенство.

Также по теме «Сейчас главная задача — победить вирус»: в России положительно восприняли отмену ЧМ по хоккею Решение отменить чемпионат мира по хоккею 2020 года из-за эпидемии коронавируса было единственно возможным в сложившейся ситуации. Об...

«У нас постоянно ведётся дискуссия, можно ли политику смешивать со спортом. Мы слышим, что эти вещи нельзя смешивать, что есть режимы, которые используют спорт в политических целях», — отметил министр иностранных дел Латвии.

Белоруссия и Латвия в 2017 году получили право провести вместе чемпионат мира по хоккею. Планируется, что матчи пройдут в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Две страны поделят матчи группового этапа и четвертьфиналы, а последующие игры пройдут в столице Белоруссии. В минскую группу, помимо принимающей стороны, попали сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. В рижской померяются силами Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Италия, Казахстан и сама Латвия.

Белоруссия уже принимала чемпионат мира в 2014 году, на котором победу одержала сборная России. Тогда к лишению страны права провести турнир неоднократно призывал Европарламент, поскольку, по мнению европейского органа власти, в Белоруссии были политические заключённые.

В IIHF вскоре отреагировали на заявления латвийского правительства. В организации подчеркнули, что чемпионат мира должны провести обе выбранные для этого страны, и на данный момент работа ведётся с обоими оргкомитетами. Любые решения по поводу переноса матчей невозможно принять до сентябрьского заседания совета Международной федерации хоккея с шайбой.

«IIHF принимает во внимание озабоченность, выраженную правительством Латвии. Основной целью остаётся проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Минске и Риге — в соответствии с решением совета организации и национальных ассоциаций-членов во время ежегодного конгресса 2017 года. В настоящее время мы ждём дальнейших сообщений от правительства Латвии. У нас нет какого-либо графика принятия решений относительно чемпионата мира 2021 года. Мы продолжим работу с оргкомитетами Минска и Риги до 2021 года и будем оставаться в тесном контакте с заинтересованными сторонами в обеих странах», — сказано в заявлении, которое приводит «Спорт-Экспресс».

Федерация также напомнила, что ещё одним важным фактором, который может повлиять на проведение чемпионата мира в Белоруссии и Латвии, остаётся пандемия коронавируса. IIHF подтвердила, что её главным принципом при проведении соревнований остаётся безопасность игроков и болельщиков. Коронавирусная инфекция уже стала причиной отмены чемпионата мира по хоккею 2020 года, который должен был пройти в Швейцарии.

Ранее президент IIHF Рене Фазель в интервью латвийскому изданию Sportacentrs говорил, что за всю историю проведения чемпионатов мира соревнования приходилось переносить и отменять только по экстраординарным причинам, таким как войны и эпидемии. Он отметил, что пока организация лишь следит за ситуацией в Белоруссии и не предпринимает каких-либо поспешных шагов.

«Никаких обсуждений по поводу переноса матчей на другие арены и в другие страны не идёт. К нам также не обращались другие страны, которые хотели бы принять чемпионат мира. Мы одобрили Белоруссию и Латвию в качестве организаторов и подписали с ними соглашения. Мы работаем с оргкомитетами обеих стран, чтобы провести соревнования там. Хотя мы тщательно следим за ситуацией в Белоруссии, Латвии и в других странах, которые собираются принимать турниры, никаких планов по переносу пока нет. Совет IIHF недавно проводил совещание по телефону для обсуждения этой и других проблем, и подавляющее большинство членов посчитало, что нужно продолжать следить за происходящим и избегать преждевременных действий», — объяснял Фазель.