Глава IIHF высказался о ситуации вокруг предстоящего в 2021 году ЧМ по хоккею в Минске

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал информацию о возможной отмене чемпионата мира 2021 года в Белоруссии из-за ситуации в стране.

«Этот вопрос обсуждался очень коротко. Однако мы никогда не обсуждали вопрос, что мы можем отменить чемпионат мира. Мы следим за ситуацией. Есть риск, что какие-то команды не приедут в Белоруссию из-за проблем с безопасностью здоровья. Но, как я сказал, слишком рано говорить пока: мы следим «тихо-тихо», — приводит слова Фазеля ТАСС.

По словам главы IIHF, его больше беспокоит ситуация с коронавирусной инфекцией.

«Я надеюсь, что это пойдёт на спад в ближайшем будущем. Начнутся ли чемпионаты, будут ли они со зрителями, какая концепция безопасности, соблюдения социальной дистанции — вот более важные вопросы», — добавил Фазель.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в Минске и Риге.

Ранее сообщалось, что Латвия не согласна проводить совместный с Белоруссией ЧМ-2021 по хоккею.