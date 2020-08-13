Латвия не согласна проводить совместный с Белоруссией ЧМ-2021 по хоккею

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала LTV7 заявил, что его страна в сложившейся политической ситуации не может проводить в 2021 году чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией.
Латвия не согласна проводить совместный с Белоруссией ЧМ-2021 по хоккею
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить».

В 2021 году чемпионат мира по хоккею в четвёртый раз должен пройти сразу в двух странах — Белоруссии и Латвии.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

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