Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
- Reuters
Как сообщает PAP, президенты четырёх стран выпустили совместное заявление.
«Изоляция — это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации. Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии», — говорится в нём.
Ранее сообщалось, что ситуацию в Белоруссии обсудят главы МИД стран Евросоюза на чрезвычайной видеоконференции в пятницу, 14 августа.