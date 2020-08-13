Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

Как сообщает PAP, президенты четырёх стран выпустили совместное заявление.

«Изоляция — это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации. Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии», — говорится в нём.

Ранее сообщалось, что ситуацию в Белоруссии обсудят главы МИД стран Евросоюза на чрезвычайной видеоконференции в пятницу, 14 августа.