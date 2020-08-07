Лукашенко заявил, что обыграл бы сборную СССР по хоккею своей президентской командой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей любви к спорту и, в частности, хоккею.

«В хоккей играю регулярно. Буквально пару недель пауза в связи с коронавирусом. Я хороший спортсмен по многим видам спорта, извините за нескромность. Конечно, раньше восхищался Мальцевым, Харламовым, Михайловым. Я сейчас играю в президентской любительской команде. Там бывшие хоккеисты, я у них как чайник. Смотрю я старый хоккей и понимаю, что если бы мы моей президентской командой сейчас сыграли с канадцами и советской сборной, они бы нам ни одной шайбы не забросили, мы разделали бы их под орех — настолько изменился хоккей», — заявил Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

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