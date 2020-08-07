Лукашенко заявил, что обыграл бы сборную СССР по хоккею своей президентской командой

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей любви к спорту и, в частности, хоккею.
Лукашенко заявил, что обыграл бы сборную СССР по хоккею своей президентской командой
  • Reuters

«В хоккей играю регулярно. Буквально пару недель пауза в связи с коронавирусом. Я хороший спортсмен по многим видам спорта, извините за нескромность. Конечно, раньше восхищался Мальцевым, Харламовым, Михайловым. Я сейчас играю в президентской любительской команде. Там бывшие хоккеисты, я у них как чайник. Смотрю я старый хоккей и понимаю, что если бы мы моей президентской командой сейчас сыграли с канадцами и советской сборной, они бы нам ни одной шайбы не забросили, мы разделали бы их под орех — настолько изменился хоккей», — заявил Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее Лукашенко рассказал о причине «трещины» в отношениях Ельцина и Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить