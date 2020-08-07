Лукашенко рассказал о причине «трещины» в отношениях Ельцина и Путина

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что первый президент России Борис Ельцин рассчитывал, что его преемник Владимир Путин «будет бегать к нему всё время советоваться».
Лукашенко рассказал о причине «трещины» в отношениях Ельцина и Путина
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«Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему всё время советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина... И вот это первая причина, может быть, не совсем первая, которая образовала между ними трещину», — сказал Лукашенко.

По его словам, в частности, Ельцин был недоволен, что Россия отказалась от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

«Это первый был случай, когда я заметил, что он начал просто беситься», — отметил белорусский президент.

Его также попросили ответить на вопрос, почему Ельцин мог выбрать Путина преемником и жалел ли он впоследствии об этом решении.

«Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он сокрушался и жалел, так я же у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить. Надо понимать, ведь Ельцин был такой, властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок», — заявил Лукашенко.

В ноябре советник президента, экс-глава администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником.

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