Юмашев объяснил решение Ельцина выбрать Путина своим преемником
- РИА Новости
«Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения», — сказал Юмашев.
По его словам, Ельцин видел в Путине человека со стержнем.
Он отметил, что политик подал в отставку за полгода до выборов, чтобы дать Путину фору против Евгения Примакова и Юрия Лужкова.
Юмашев назвал решение Ельцина о собственной отставке выстраданным.
«Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», — сказал он.
Валентин Юмашев руководил администрацией первого президента в 1997—1998 годах.
О своей отставке Ельцин объявил 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин. 26 марта 2000 года он выиграл президентские выборы, а 7 мая вступил в должность.