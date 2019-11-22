Юмашев объяснил решение Ельцина выбрать Путина своим преемником

Советник президента, экс-глава администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал своим преемником Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Познеру в «Ельцин Центре».

«Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения», — сказал Юмашев.

По его словам, Ельцин видел в Путине человека со стержнем.

Он отметил, что политик подал в отставку за полгода до выборов, чтобы дать Путину фору против Евгения Примакова и Юрия Лужкова.

Юмашев назвал решение Ельцина о собственной отставке выстраданным.

«Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», — сказал он.

Валентин Юмашев руководил администрацией первого президента в 1997—1998 годах.

О своей отставке Ельцин объявил 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Владимир Путин. 26 марта 2000 года он выиграл президентские выборы, а 7 мая вступил в должность.