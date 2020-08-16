Фанаты ХК «Динамо» (Минск) объявили бойкот клубу из-за позиции по ситуации в Белоруссии

Фан-клуб минского хоккейного клуба «Динамо» By Zone объявил бойкот столичному клубу из-за его политической позиции.

В обращении к генеральному директору клуба Дмитрию Баскову и Федерации хоккея Белоруссии фанаты отметили, что за последние дни они наблюдали за фальсификацией выборов, силовым удержанием власти, нарушением Конституции и Уголовного кодекса и насилием в отношении мирных людей со стороны силовиков.

«Учитывая позицию руководства клуба, отражённую в СМИ, а также информацию, размещённую на официальном сайте от лица клуба, заявляем следующее: Мы, члены фан-клуба ХК «Динамо» (Минск), объявляем бессрочный бойкот домашних игр, отказываясь от организации домашнего фан-сектора на них и от участия в любого рода мероприятиях клуба и ФХРБ. Нам стыдно отождествлять себя с гражданами, которые поддерживают беспредел силовиков и геноцид белорусского народа», — говорится в сообщении в Instagram фан-клуба.

Отмечается, что фанаты прекратят бойкот и вернутся на трибуны при выполнении ряда условий.

«1. Выступить публично с осуждением насилия в отношении мирных граждан со стороны сотрудников ОМОНа на улицах, местных РУВД и в изоляторах временного содержания. 2. Выступить с публичным признанием необходимости освободить задержанных мирных граждан на улицах страны и политических заключённых. 3. Публично признать прошедшие выборы нелегитимными, выступить с призывом к проведению новых выборов с честным и прозрачным подсчётом голосов», — написано в заявлении.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны.

Ранее боец MMA Сергей Харитонов призвал прекратить насилие в Белоруссии.