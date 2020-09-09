Скончавшийся на Гран-при Москвы велогонщик Свешников был похоронен в Выборге

Российского велогонщика Павла Свешникова, который умер во время Гран-при по велотреку в Москве, похоронили в Выборге (Ленинградская область).

Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Федерации велосипедного спорта Ленинградской области Алексей Редаков.

«Проститься с Павлом приехали гонщики из его клуба «Фаворит», гонщики из Сестрорецка, представители спорткомитета и администрации Выборга», — заявил Редаков.

Спортсмен скончался 4 сентября в возрасте 22 лет после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Врачи боролись за жизнь Свешникова, однако спасти его не смогли.

Ранее UCI выразил соболезнования в связи со смертью Свешникова.