Скончавшийся на Гран-при Москвы велогонщик Свешников был похоронен в Выборге
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Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Федерации велосипедного спорта Ленинградской области Алексей Редаков.
«Проститься с Павлом приехали гонщики из его клуба «Фаворит», гонщики из Сестрорецка, представители спорткомитета и администрации Выборга», — заявил Редаков.
Спортсмен скончался 4 сентября в возрасте 22 лет после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Врачи боролись за жизнь Свешникова, однако спасти его не смогли.
Ранее UCI выразил соболезнования в связи со смертью Свешникова.