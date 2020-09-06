UCI выразил соболезнования в связи со смертью Свешникова

Международный союз велосипедистов (UCI) выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего российского велогонщика Павла Свешникова.

«UCI сообщили ужасную новость о молодом велогонщике Павле Свешникове, который умер на Гран-при Москвы. Письмо с соболезнованиями будет направлено в национальную федерацию велоспорта. Наша федерация солидарна с семьёй, друзьями гонщика и национальной федерацией велоспорта», — цитирует ТАСС заявление UCI.

Спортсмен скончался 4 сентября после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Врачи боролись за жизнь Свешникова, однако спасти его не смогли.

Ранее сообщалось, что в Минспорте отреагировали на смерть велогонщика Свешникова.