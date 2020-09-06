В Минспорте отреагировали на смерть велогонщика Свешникова
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«Инцидент на велотреке, который унёс жизнь молодого спортсмена, — это настоящая трагедия. Министерство спорта России приносит глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Павла, а также тренерскому штабу и Федерации велосипедного спорта России», — гласит сообщение на официальном сайте Минспорта.
4 сентября Свешникову стало плохо во время групповой гонки Гран-при Москвы на треке в Крылатском. Несмотря на усилия врачей, жизнь молодого спортсмена спасти не удалось.
Ранее Свищёв призвал повысить уровень медицины в российском спорте после смерти велогонщика Свешникова.