В Минспорте отреагировали на смерть велогонщика Свешникова

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Министерство спорта России выразило соболезнования в связи со смертью 22-летнего велогонщика Павла Свешникова.
В Минспорте отреагировали на смерть велогонщика Свешникова
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«Инцидент на велотреке, который унёс жизнь молодого спортсмена, — это настоящая трагедия. Министерство спорта России приносит глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Павла, а также тренерскому штабу и Федерации велосипедного спорта России», — гласит сообщение на официальном сайте Минспорта.

4 сентября Свешникову стало плохо во время групповой гонки Гран-при Москвы на треке в Крылатском. Несмотря на усилия врачей, жизнь молодого спортсмена спасти не удалось.

Ранее Свищёв призвал повысить уровень медицины в российском спорте после смерти велогонщика Свешникова.

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