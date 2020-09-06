В Минспорте отреагировали на смерть велогонщика Свешникова

Министерство спорта России выразило соболезнования в связи со смертью 22-летнего велогонщика Павла Свешникова.

«Инцидент на велотреке, который унёс жизнь молодого спортсмена, — это настоящая трагедия. Министерство спорта России приносит глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Павла, а также тренерскому штабу и Федерации велосипедного спорта России», — гласит сообщение на официальном сайте Минспорта.

4 сентября Свешникову стало плохо во время групповой гонки Гран-при Москвы на треке в Крылатском. Несмотря на усилия врачей, жизнь молодого спортсмена спасти не удалось.

Ранее Свищёв призвал повысить уровень медицины в российском спорте после смерти велогонщика Свешникова.