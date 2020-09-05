Свищёв призвал повысить уровень медицины в российском спорте после смерти велогонщика Свешникова

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение о необходимости повышения уровня медицинского обеспечения в российском спорте, чтобы не допускать трагедий, подобных смерти велогонщика Павла Свешникова.

«Прежде всего выражаю соболезнования родным и близким Павла Свешникова. Я уже не раз обращал внимание на необходимость досконального разбора каждого случая смерти молодых спортсменов, мы направляли соответствующие запросы в профильные ведомства, нужно делать всё, чтобы такие случаи не стали трагической закономерностью в российском спорте. Нужно выстроить системную работу, прежде всего повсеместно привлекать специалистов спортивной медицины. Медицинское наблюдение за спортсменом не может строиться на общих стандартах обслуживания населения», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что спортсмены всегда работают на пределе физических возможностей, и спортивные врачи должны оценивать их состояние здоровья и регулировать уровень нагрузок на тренировках.

«Подготовка таких специалистов является задачей не менее важной, чем организация соревновательного процесса в целом. Необходимо как можно скорее принять профессиональный стандарт «врач по спортивной медицине», работа над которым ведётся уже более пяти лет, кроме того, мною подготовлены дополнения в закон о спорте, предусматривающие включение в стандарты спортивной подготовки раздела о научно-методическом и медико-биологическом обеспечении, организаторы спортивных соревнований должны учитывать такие детали, как рекомендации врачей спортивной медицины, не допускающие профессионального выгорания спортсменов в столь раннем возрасте. Кроме того, если необходимо, то следует усилить ответственность медицинских сотрудников, которые принимают решение о допуске спортсменов к соревнованиям. Если в этом основная причина гибели спортсменов на соревнованиях, то почему нет? На мой взгляд, также информация о случаях, когда спортсменов не допустили на соревнования из-за диагноза, должна быть более открытой. Речь не о том, чтобы предавать огласке болезни тех или иных спортсменов, а в обобщении практики и выработке единых стандартов допуска к соревнованию по разным видам спорта», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что в ФВСР не поступали данные о причине смерти Свешникова.