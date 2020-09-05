В ФВСР не поступали данные о причине смерти Свешникова

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) заявил, что его организация не получала информации от медиков о причинах смерти велогонщика Павла Свешникова.

«Дальше мы будем заниматься подготовкой к похоронам. Может быть, вскрытие уже было, а может быть, сегодня будет. Оно покажет, что лежало в основе всего. У нас информации пока нет от медиков», — приводит слова Екимова ТАСС.

22-летний Свешников скончался во время групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, которая проходила 4 сентября. Спортсмен потерял сознание во время заезда, врачи на протяжении получаса боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

Ранее Губерниев высказался о смерти Свешникова.